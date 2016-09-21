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Главу района Новгородской области задержали за превышение полномочий

Происшествия
21 сентября, 13:11 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова
Николай Маслов подозревается в незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Глава Маловишерского района Новгородской области Николай Маслов задержан за превышение должностных полномочий. Он подозревается в незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада, сообщила в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель регионального СУ СК Анастасия Садриева.

"Главу Маловишерского района Николая Маслова задержали и этапировали в Великий Новгород", - сказала она.

Как ранее сообщал ТАСС, в среду утром следователи провели обыски по месту жительства и работы Маслова, изъята документация. Ему инкриминируется ст. 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий". Накануне следственные действия прошли более чем в 25 адресах, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По версии следствия, в декабре 2015 года Маслов подписал разрешительные документы на ввод в эксплуатацию детского сада "Сказка" в городе Малая Вишера, однако строительство учреждения фактически завершено не было. Незаконные действия главы района привели к тому, что по требованию СК была приостановлена эксплуатация детских игровых площадок сада

Строительство детсада было начато в июне 2014 года. Общая сумма средств на его возведение и оборудование превысила 195 млн рублей, из них 88 млн рублей выделено из федерального бюджета.

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