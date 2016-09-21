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Посольство РФ направило запрос о задержании Воротникова в правоохранительные органы Чехии

Происшествия
21 сентября, 11:30 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 21, сентября. /ТАСС
Член арт-группы "Война" обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти
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ПРАГА, 21 сентября. /ТАСС/. Российское посольство в Чехии направило запрос в чешские правоохранительные органы в связи с задержанием в Праге члена скандально известной российской арт-группы "Война" Олега Воротникова. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве в Чешской Республике.

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"Посольство РФ в Чехии на данный момент никакой информацией о задержании Олега Воротникова не располагает", - заявил также пресс-секретарь посольства Алексей Колмаков.

Согласно консульской конвенции, иностранные правоохранительные органы обязаны сообщить о задержании иностранного гражданина в посольство той страны, гражданином которой он является, пояснил дипломат.

Воротников, прибывший в Чехию из Швейцарии вместе с женой и детьми, был задержан в Праге в воскресенье. На сайте Интерпола, где размещена информация о Воротникове, указывается, что он обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В 2011 году Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заочно вынес решение об аресте Воротникова, который в том же году выехал в Швейцарию.

Акция арт-группы "Война" на Литейном мосту в 2011 году была удостоена премии "Инновация" в категории "Произведение визуального искусства". Не все были согласны с решением жюри, однако занимавший в то время пост министра культуры Александр Авдеев на критику ответил, что это выбор экспертов, в решение которых ведомство вмешиваться не будет.

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