В Москве арестован мужчина, показавший половые органы малолетней в вагоне метро

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, демонстрировавшего свои половые органы малолетней девочке в вагоне метро. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в настоящее время мужчина арестован.
"По версии следствия, 12 сентября этого года мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Площадь революции" до станции "Курская", совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки, показав ей свои половые органы. По ходатайству следствия в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
Арестованному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ ("Развратные действия").
Как отметила представитель СК, обвиняемый был задержан в кратчайшие сроки.