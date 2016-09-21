В Москве арестован мужчина, показавший половые органы малолетней в вагоне метро

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, демонстрировавшего свои половые органы малолетней девочке в вагоне метро. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в настоящее время мужчина арестован.

"По версии следствия, 12 сентября этого года мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Площадь революции" до станции "Курская", совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки, показав ей свои половые органы. По ходатайству следствия в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Арестованному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ ("Развратные действия").

Как отметила представитель СК, обвиняемый был задержан в кратчайшие сроки.