В Москве задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции в Россию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ России задержали в центре Москвы десять активных участников межрегиональной группировки, занимавшихся организацией незаконной миграции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность межрегиональной группы, специализирующейся на организации канала незаконной миграции на территории столичного региона, а также Смоленской и Брянской областей", - сказала она.

Все задержанные - уроженцы Средней Азии, некоторые из них раннее были судимы за различные правонарушения. В отношении трех подозреваемых решается вопрос об экстрадиции.

"При проведении обыска по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты электронные носители информации, паспорта граждан РФ и СНГ, медицинские книжки, водительские удостоверения, бланки миграционных карт, вида на жительство иностранного гражданина, подготовленные для внесения в них изменений, кредитные карты, макет пистолета и три ножа", - отметила официальный представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322 ("Незаконное пересечение Государственной границы РФ") и ст. 327 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков") УК РФ. Полиция устанавливает остальных участников организованной группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.