Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве у мужчины изъято более 2 кг марихуаны

Происшествия
21 сентября, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
По данным полиции, мужчина намеревался продать наркотическое средство
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на северо-западе Москвы подозреваемого в покушении на сбыт более 2 кг марихуаны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как рассказали в главке, в ходе проверки оперативной информации полицейские провели обыск в квартире дома на Карамышевской набережной, где в ванной комнате и холодильнике обнаружили пакеты с марихуаной. Общая масса изъятых наркотиков составила более 2 кг.

"Полицейские задержали 28-летнего сына хозяйки квартиры, который, как выяснили сотрудники полиции, намеревался сбыть заготовленные им наркотики", - сказали в пресс-службе.

По факту незаконного оборота наркотических веществ возбуждено уголовное дело, устанавливается происхождение изъятой марихуаны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения
5
Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано
6
Волосожар и Траньков станут родителями
7
Киев готов обсудить вопрос долга перед РФ в начале октября
Темы дня
Реклама