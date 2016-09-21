В Москве у мужчины изъято более 2 кг марихуаны

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на северо-западе Москвы подозреваемого в покушении на сбыт более 2 кг марихуаны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как рассказали в главке, в ходе проверки оперативной информации полицейские провели обыск в квартире дома на Карамышевской набережной, где в ванной комнате и холодильнике обнаружили пакеты с марихуаной. Общая масса изъятых наркотиков составила более 2 кг.

"Полицейские задержали 28-летнего сына хозяйки квартиры, который, как выяснили сотрудники полиции, намеревался сбыть заготовленные им наркотики", - сказали в пресс-службе.

По факту незаконного оборота наркотических веществ возбуждено уголовное дело, устанавливается происхождение изъятой марихуаны.