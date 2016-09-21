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Пражский суд решил не брать Воротникова под стражу

Происшествия
21 сентября, 11:57 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 21, сентября. /ТАСС
По данным источника в местной полиции, член арт-группы "Война" под присягой пообещал, что останется на территории Чехии и будет являться в суд по первому требованию на последующие слушания
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Олег Воротников

Олег Воротников

© Ростислав Кошелев/ТАСС

ПРАГА, 21 сентября. /ТАСС/. Пражский городской суд принял решение не брать под стражу гражданина РФ, члена скандально известной российской арт-группы "Война" Олега Воротникова, задержанного в чешской столице в воскресенье. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в чешской полиции.

"Суд не усмотрел необходимости в содержании Олега Воротникова под стражей", - заявил источник.

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По его данным, Воротников под присягой пообещал, что останется на территории Чехии и будет являться в суд по первому требованию для последующих слушаний.

Ранее в среду российское посольство в Чехии направило запрос в чешские правоохранительные органы в связи с задержанием в Праге российского гражданина.

"Посольство РФ в Чехии на данный момент никакой информацией о задержании Олега Воротникова не располагает", - заявил также пресс-секретарь посольства Алексей Колмаков. Согласно консульской конвенции, иностранные правоохранительные органы обязаны сообщить о задержании иностранного гражданина в посольство той страны, гражданином которой он является.

Воротников, прибывший в Чехию из Швейцарии вместе с женой и детьми, был задержан в Праге в воскресенье. На сайте Интерпола, где размещена информация о Воротникове, указывается, что он обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В 2011 году Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заочно вынес решение об аресте Воротникова, который в том же году выехал в Швейцарию.

Акция арт-группы "Война" на Литейном мосту в 2011 году была удостоена премии "Инновация" в категории "Произведение визуального искусства". Не все были согласны с решением жюри, однако занимавший в то время пост министра культуры Александр Авдеев на критику ответил, что это выбор экспертов, в решение которых ведомство вмешиваться не будет.

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