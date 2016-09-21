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ТЕГЕРАН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. В Иране разбился вертолет медицинской службы северной провинции Мазандеран, один человек погиб. Об этом сообщает иранское телевидение.
По его данным, причиной инцидента стала песчаная буря. В условиях крайне ограниченной видимости пилот принял решение совершить временную посадку, однако перед приземлением вертолет столкнулся с опорой линии электропередачи и при падении получил значительные повреждения.
Потерпевший крушение вертолет вылетел сегодня утром из города Амоль в населенный пункт Газанг для оказания помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. На борту находились четыре человека. Один из членов медицинской бригады погиб, другой находится в критическом состоянии. Пилот и еще один медик серьезно не пострадали.