ТЕГЕРАН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. В Иране разбился вертолет медицинской службы северной провинции Мазандеран, один человек погиб. Об этом сообщает иранское телевидение.

По его данным, причиной инцидента стала песчаная буря. В условиях крайне ограниченной видимости пилот принял решение совершить временную посадку, однако перед приземлением вертолет столкнулся с опорой линии электропередачи и при падении получил значительные повреждения.

Потерпевший крушение вертолет вылетел сегодня утром из города Амоль в населенный пункт Газанг для оказания помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. На борту находились четыре человека. Один из членов медицинской бригады погиб, другой находится в критическом состоянии. Пилот и еще один медик серьезно не пострадали.