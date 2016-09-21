Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Москве лишил на полгода прав водителя, дрифтовавшего перед инспектором ДПС

Происшествия
21 сентября, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Водитель признал вину полностью
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мировой судебный участок Гагаринского района Москвы лишил на полгода права управления автомобилем водителя BMW Паруйра Погосяна, который дрифтовал на Воробьевых горах перед инспектором ДПС. Об этом корр. ТАСС передает из зала суда.

"Суд постановил признать виновным Паруйра Погосяна по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, назначив ему наказание в виде лишения прав сроком на 6 месяцев", - огласила решение судья.

Погосян признал вину полностью. Адвокат просил засчитать этот факт как смягчающее обстоятельство.

Смотрите также
Владельцем BMW, дрифтовавшего перед полицейским в Москве, является подмосковный бизнесмен

Ранее в одной из социальных сетей появилось видео, на котором видно, как водитель BMW в ночное время грубо нарушает правила дорожного движения, дрифтуя (дрифт - движение автомобиля с управляемым заносом - прим. ТАСС) вокруг патрульной машины и сотрудника ДПС, после чего скрывается в неизвестном направлении. Инцидент произошел в районе Воробьевых гор в конце августа.

Сотрудники полиции установили местонахождение водителя и привлекли его к ответственности по двум статьям КоАП РФ - за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также за нарушение правил маневрирования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
2
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
3
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
4
Украинские суды отказали "Газпрому" в обжаловании антимонопольного штрафа в $3,4 млрд
5
Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы
6
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у перевозчиков 23 млн рублей
7
Путин запустил в эксплуатацию новое нефтяное месторождение
Темы дня
Реклама