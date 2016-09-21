Суд в Москве лишил на полгода прав водителя, дрифтовавшего перед инспектором ДПС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мировой судебный участок Гагаринского района Москвы лишил на полгода права управления автомобилем водителя BMW Паруйра Погосяна, который дрифтовал на Воробьевых горах перед инспектором ДПС. Об этом корр. ТАСС передает из зала суда.

"Суд постановил признать виновным Паруйра Погосяна по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, назначив ему наказание в виде лишения прав сроком на 6 месяцев", - огласила решение судья.

Погосян признал вину полностью. Адвокат просил засчитать этот факт как смягчающее обстоятельство.

Ранее в одной из социальных сетей появилось видео, на котором видно, как водитель BMW в ночное время грубо нарушает правила дорожного движения, дрифтуя (дрифт - движение автомобиля с управляемым заносом - прим. ТАСС) вокруг патрульной машины и сотрудника ДПС, после чего скрывается в неизвестном направлении. Инцидент произошел в районе Воробьевых гор в конце августа.

Сотрудники полиции установили местонахождение водителя и привлекли его к ответственности по двум статьям КоАП РФ - за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также за нарушение правил маневрирования.