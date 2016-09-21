Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Дочь депутата думы Иркутска Юлия Киселева, осужденная на четыре года за ДТП с двумя жертвами, получила отсрочку исполнения наказания и переехала в другой регион. Об этом корр. ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУФСИН по Иркутской области Ольга Хинданова.

"Ходатайство адвокатов Киселевой об отсрочке наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста Тайшетский городской суд удовлетворил еще 12 июля. В конце июля это решение вступило в законную силу, после чего осужденная вышла из колонии-поселения и была поставлена на учет в уголовно-исполнительную инспекцию ГУФСИН по месту жительства в Иркутске. В конце августа она уведомила инспекцию о переезде в другой регион", - сказала Хинданова.

Она уточнила, что ходатайство было подано по месту отбывания наказания Киселевой в Тайшетской колонии-поселении номер 22. Отсрочка на исполнение наказания дана судом до 2026 года. Регион, в который переехала Киселева, в ведомстве не уточнили.

В середине января 2016 года Октябрьский райсуд Иркутска приговорил Киселеву к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. В марте Иркутский облсуд ужесточил наказание до 4 лет лишения свободы. После вступления приговора в силу Киселева по состоянию здоровья провела несколько месяц в одной из больниц Иркутска.

ДТП произошло в ночь на 27 июля 2015 года. Киселева, управлявшая автомобилем Mercedes, врезалась в стоявший на запрещающий сигнал светофора внедорожник Toyota Highlander, который после удара столкнулся с двумя машинами. На месте погиб начальник отдела угрозыска отдела полиции № 4 УМВД по Иркутску Альберт Соколов. Бизнесмен Денис Матвеев, находившийся за рулем иномарки, скончался в медучреждении. Виновница аварии, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, была госпитализирована с многочисленными травмами.

29 июля 2015 года мать Киселевой, депутат думы Иркутска по избирательному округу № 5 Жанна Есева, сложила свои полномочия, объяснив, что это связано "с трагическими событиями". Однако 7 октября, за день до рассмотрения этого заявления гордумой, она отозвала документ, вернув себе депутатский мандат.