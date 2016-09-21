ФСБ задержала в Татарстане предполагаемого боевика ИГ, приехавшего из Сирии

КАЗАНЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Предполагаемого боевика запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Шарифбека Шоева задержали ФСБ Татарстана совместно с коллегами из отдела ведомства по Екатеринбургской области в Альметьевском районе республики. Об этом сообщает в среду центр общественных связей ведомства.

"Задержан гражданин РФ Шоев Шарифбек Шодиевич, 1978 года рождения, разыскиваемый по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации",- сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, Шоев в 2013 году находился в Сирии, где проходил подготовку в лагерях боевиков ИГ и участвовал в боевых действиях. В 2016 году он вернулся в Россию. В настоящее время задержанный конвоирован в Екатеринбург, где он проживал ранее. Шоеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС