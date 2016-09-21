ФСБ задержала в Татарстане предполагаемого боевика ИГ, приехавшего из Сирии

"Спартак" проиграл хабаровскому СКА и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 13:54
При чем здесь Лужков: что москвичи помнят о своем старом мэреПолитика 21 сентября, 13:53
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:22
Роспотребнадзор: эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойнаяОбщество 21 сентября, 13:21
Евгений Кузнецов провел матч Кубка мира со включенным микрофономСпорт 21 сентября, 13:20
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страныМеждународная панорама 21 сентября, 13:15
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказанияПроисшествия 21 сентября, 13:11
Кубань представит на форуме "Сочи-2016" проект стоянок для яхтЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:10
Корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели совместные учения в АрктикеАрмия и ОПК 21 сентября, 13:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Предполагаемого боевика запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Шарифбека Шоева задержали ФСБ Татарстана совместно с коллегами из отдела ведомства по Екатеринбургской области в Альметьевском районе республики. Об этом сообщает в среду центр общественных связей ведомства.
"Задержан гражданин РФ Шоев Шарифбек Шодиевич, 1978 года рождения, разыскиваемый по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации",- сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, Шоев в 2013 году находился в Сирии, где проходил подготовку в лагерях боевиков ИГ и участвовал в боевых действиях. В 2016 году он вернулся в Россию. В настоящее время задержанный конвоирован в Екатеринбург, где он проживал ранее. Шоеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС