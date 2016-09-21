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СМИ: паром затонул в Бангладеш, 12 человек погибли

Происшествия
21 сентября, 13:58 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 21, сентября. /ТАСС
Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли в Бангладеш в результате того, что затонул паром. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

По его данным, в результате инцидента 18 человек числятся пропавшими без вести.

Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.

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