СМИ: паром затонул в Бангладеш, 12 человек погибли

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли в Бангладеш в результате того, что затонул паром. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

По его данным, в результате инцидента 18 человек числятся пропавшими без вести.

Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.