Суд продлил домашний арест депутату Заксобрания Петербурга Нестеровой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Красногвардейский суд Петербурга продлил на месяц, до 21 октября, срок домашнего ареста депутату городского Заксобрания Светлане Нестеровой, находящейся под следствием по делу о мошенничестве на 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат парламентария Андрей Макаркин.

"Суд продлил срок на один месяц", - сказал он.

Депутата задержали в июне 2016 года. Через день петербургская "Единая Россия" приостановила членство Нестеровой в партии и ее полномочия члена регионального политсовета.

По версии следствия, в период с июня 2013 по декабрь 2014 года Нестерова организовала хищение средств из бюджета Санкт-Петербурга, выделенных в качестве субсидии для финансового возмещения затрат по выполнению социальных программ для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями.

Как считают следователи, помощники Нестеровой Вера Шишкина и Татьяна Китова, а также знакомая, директор ряда компаний Светлана Гасанова, предоставили по указанию парламентария в комитет по социальной политике Петербурга недостоверные сведения об объемах и стоимости оказанных по социальным программам услуг. В результате соучастницы похитили более 4,5 млн рублей.

Во время расследования Шишкина, Китова и Гасанова заключили досудебные соглашения со следствием, их дела рассматривались в особом порядке.