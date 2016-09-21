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Суд продлил домашний арест депутату Заксобрания Петербурга Нестеровой

Происшествия
21 сентября, 14:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, сентября. /ТАСС
Женщина находится под следствием по делу о мошенничестве на 4,5 млн рублей
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Красногвардейский суд Петербурга продлил на месяц, до 21 октября, срок домашнего ареста депутату городского Заксобрания Светлане Нестеровой, находящейся под следствием по делу о мошенничестве на 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат парламентария Андрей Макаркин.

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"Суд продлил срок на один месяц", - сказал он.

Депутата задержали в июне 2016 года. Через день петербургская "Единая Россия" приостановила членство Нестеровой в партии и ее полномочия члена регионального политсовета.

По версии следствия, в период с июня 2013 по декабрь 2014 года Нестерова организовала хищение средств из бюджета Санкт-Петербурга, выделенных в качестве субсидии для финансового возмещения затрат по выполнению социальных программ для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями.

Как считают следователи, помощники Нестеровой Вера Шишкина и Татьяна Китова, а также знакомая, директор ряда компаний Светлана Гасанова, предоставили по указанию парламентария в комитет по социальной политике Петербурга недостоверные сведения об объемах и стоимости оказанных по социальным программам услуг. В результате соучастницы похитили более 4,5 млн рублей.

Во время расследования Шишкина, Китова и Гасанова заключили досудебные соглашения со следствием, их дела рассматривались в особом порядке.

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