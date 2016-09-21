Жительница Ишима отсудила у стоматологов 234 тыс. руб. за удаленные зубы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Жительница тюменского города Ишим отсудила у стоматологии 234 тысячи рублей за пять удаленных здоровых зубов, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Ишимский городской суд удовлетворил иск заявительницы и взыскал в пользу заявительницы, которой удалили пять зубов для установки брекетов, со стоматологической клиники "Дента-Ишим" 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 75 тысяч и расходы на экспертизу - 9 тысяч рублей. После рассмотрения апелляции областной суд Тюменской области оставил приговор без изменений", - пояснили в пресс-службе.

Суд установил, что жительница Ишима в феврале 2014 года решила установить брекеты. После обследования стоматолог посоветовал удалить ей пять якобы больных зубов и заменить их металлокерамическими за 70 тысяч рублей. "Зубы ей удалили, но замену их женщина сочла слишком дорогостоящей и решила продолжить лечение в Омске. Местный врач сказал ей, что необходимости в удалении зубов не было, что подтвердил независимый эксперт", - отметили в прокуратуре.