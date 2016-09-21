Задержан житель Подмосковья, хранивший на садовом участке оружие

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Полицейские изъяли крупный арсенал оружия у жителя Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Подозреваемый - 46-летний житель Мытищинского района - был задержан накануне в деревне Бакеево. "Установлено, что злоумышленник на территории своего садового участка незаконно хранил более 1,5 тыс. патронов различных калибров, пять пистолетов разных модификаций, два автомата Калашникова, а также предмет, конструктивно схожий с миной", - сказали в полиции, отметив, что изъятое оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы.

По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. В случае, если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Полиция устанавливает происхождение оружия и боеприпасов.