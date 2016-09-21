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Подросток обокрал соседку, купил две машины и попал в ДТП за день во Владимирской области

Происшествия
21 сентября, 15:45 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова
Ребенок был задержан только после того, как закончился бензин в автомобиле, на котором он катался
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ВЛАДИМИР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Юный житель Владимирской области всего за сутки незаконно приобрел две машины, обокрал соседку и устроил ДТП, после чего был задержан полицейскими, сообщает в среду пресс-служба областного УМВД.

"Семнадцатого сентября 2016 года в ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение от жительницы одной из деревень района о том, что ее 12-летний сын 16 сентября ушел из дома, и о его местонахождении ничего неизвестно. Одновременно выяснилось, что у местной жительницы, к которой накануне в гости приходил ее внук с разыскиваемым подростком, пропали денежные средства в сумме 38 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

Внук пострадавшей женщины рассказал, что его товарищ купил машину и поехал на ней кататься. После этого ребенка начала искать полиция. Вечером того же дня несовершеннолетний, у которого в автомобиле закончился бензин, был обнаружен и задержан нарядом вневедомственной охраны в районе рынка в микрорайоне Красный химик города Судогды. Задержанный подросток был доставлен в отдел полиции.

"В ходе проверки было установлено, что несовершеннолетний приобрел у жителя города Судогда автомобиль, совершил на нем дорожно-транспортное происшествие - съехал в кювет, после чего вернул транспортное средство прежнему владельцу, а на вырученные деньги купил еще один автомобиль, на котором и был задержан", - рассказали в УМВД.

В настоящее время в отношении жителей города Судогды, продавших машину ребенку, проводится проверка. Кроме того, проверяются факты ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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