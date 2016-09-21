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Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в подмосковном Серпухове

Происшествия
21 сентября, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Девочка получила травмы различной степени тяжести
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля в подмосковном Серпухове сбил на пешеходном переходе десятилетнюю девочку, потерпевшая госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Легковой автомобиль сбил десятилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на Пролетарской улице в городе Серпухов. Ребенок с различными травмами госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что водитель с места происшествия не скрылся, с ним проводится разбирательство. По факту ДТП полиция начала проверку.

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