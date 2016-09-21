В Петербурге закрыли школу из-за массового заболевания детей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Школа в Петербурге, где заболели 43 ребенка, будет закрыта до конца недели. Об этом ТАСС сообщили в комитете по образованию города.
"Сегодня поступил информация о массовом заболевании в школе. 43 ребенка пожаловались на недомогание и тошноту. Занятия были остановлены. На месте работает Роспотребнадзор, причины устанавливаются", - сказали в комитете, отметив, что предварительно ученикам поставлен диагноз грипп.
Занятия в школе приостановлены до конца недели, проводятся мероприятия по дезинфекции помещений.