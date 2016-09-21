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В кампусах канадского вуза прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

Происшествия
21 сентября, 16:28 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
По данным полиции, речь идет о кампусах отделений технических дисциплин в городах Галифакс и Сидней, администрации которых перед началом учебных занятий получили соответствующие угрозы
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ОТТАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Эвакуация прошла в среду в кампусах Колледжа Новой Шотландии, расположенных в разных частях одноименной канадской провинции, из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, речь идет о кампусах отделений технических дисциплин в городах Галифакс и Сидней, администрации которых перед началом учебных занятий получили соответствующие угрозы. Подробностей стражи порядка не раскрывают.

В настоящее время кинологи с собаками и взрывотехники прочесывают здания колледжа в поисках предполагаемых взрывных устройств. Территория вокруг них оцеплена полицией.

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