В кампусах канадского вуза прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

ОТТАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Эвакуация прошла в среду в кампусах Колледжа Новой Шотландии, расположенных в разных частях одноименной канадской провинции, из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, речь идет о кампусах отделений технических дисциплин в городах Галифакс и Сидней, администрации которых перед началом учебных занятий получили соответствующие угрозы. Подробностей стражи порядка не раскрывают.

В настоящее время кинологи с собаками и взрывотехники прочесывают здания колледжа в поисках предполагаемых взрывных устройств. Территория вокруг них оцеплена полицией.