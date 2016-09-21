В Крыму задержан заочно осужденный в Иране украинец

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российские пограничники задержали в Крыму при пересечении границы гражданина Украины, которого в Иране осудили заочно на пять лет за совершение мошенничества, сообщила в среду прокуратура республики.

"Иностранный гражданин (гражданин Украины - прим. ТАСС) разыскивается компетентными органами Исламской Республики Иран за совершение мошенничества, за что был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - В сентябре он был задержан в Крыму при пересечении границы Российской Федерации".

Прокуратура организовала экстрадиционную проверку в отношении задержанного украинца. Пресс-служба ведомства проинформировала, что суд уже принял решение о заключении мужчины под стражу сроком на 30 суток. Правоохранители Крыма намерены выдать задержанного компетентным органам Ирана.