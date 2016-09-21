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На Алтае футболист погиб от удара молнии во время игры

Происшествия
21 сентября, 16:51 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
Еще трое игроков пострадали
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БАРНАУЛ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Молодой футболист погиб в среду от удара молнии во время соревнований в городе Рубцовске Алтайского края, СУ СК по региону проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проводится проверка по факту смерти молодого спортсмена во время городских соревнований по футболу. Предварительно установлено, что 21 сентября 2016 года на одном из стадионов города Рубцовска во время городских соревнований по футболу между студенческими командами в металлические ворота, около которых находились игроки обеих команд, попал разряд молнии", - говорится в сообщении.

В результате пострадали четыре студента, позднее один из них скончался. Погибшему футболисту было 18 лет. "Еще трое доставлены в медицинское учреждение, в том числе один несовершеннолетний", - уточняется в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы.

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