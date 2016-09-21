Следователи СК выявили места взрывного воздействия на фюзеляж разбившегося в Египте А321

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ впервые за рубежом провели осмотр итогов выкладки разбившегося в результате теракта над Синаем пассажирского самолета А321 и выявили места взрывного воздействия на фюзеляж воздушного судна. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"Следственной группой центрального аппарата СК в рамках расследования террористического акта на борту самолета А321 в Египте проведен осмотр результатов натурной выкладки воздушного судна на территории аэропорта Каира, - сказал Маркин. - В ходе проведенного осмотра установлены и зафиксированы места взрывного воздействия на фюзеляж, а также области его последующего разрушения".

Маркин сообщил, что результаты проведенного следственного действия переданы комиссии экспертов, проводящих комплексную криминалистическую экспертизу, для установления обстоятельств совершенного преступления.

Он подчеркнул, что "выполненное следственное действие является первым примером самостоятельной уголовно-процессуальной деятельности российских органов предварительного расследования за рубежом, которая основана на положениях УПК РФ". Эти положения введены Федеральным законом от 6 июля 2016 года "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности".

"Следственная группа СК России продолжает производство следственных действий на территории Арабской Республики Египет", - сообщил Маркин.

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября прошлого года в результате теракта. Погибли все находившиеся на борту люди - 217 пассажиров и семь членов экипажа.