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Следователи СК выявили места взрывного воздействия на фюзеляж разбившегося в Египте А321

Происшествия
21 сентября, 17:11 UTC+3
Официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что результаты переданы комиссии экспертов, проводящих комплексную криминалистическую экспертизу
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Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте

Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте

© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ впервые за рубежом провели осмотр итогов выкладки разбившегося в результате теракта над Синаем пассажирского самолета А321 и выявили места взрывного воздействия на фюзеляж воздушного судна. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"Следственной группой центрального аппарата СК в рамках расследования террористического акта на борту самолета А321 в Египте проведен осмотр результатов натурной выкладки воздушного судна на территории аэропорта Каира, - сказал Маркин. - В ходе проведенного осмотра установлены и зафиксированы места взрывного воздействия на фюзеляж, а также области его последующего разрушения".

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Маркин сообщил, что результаты проведенного следственного действия переданы комиссии экспертов, проводящих комплексную криминалистическую экспертизу, для установления обстоятельств совершенного преступления.

Он подчеркнул, что "выполненное следственное действие является первым примером самостоятельной уголовно-процессуальной деятельности российских органов предварительного расследования за рубежом, которая основана на положениях УПК РФ". Эти положения введены Федеральным законом от 6 июля 2016 года "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности".

"Следственная группа СК России продолжает производство следственных действий на территории Арабской Республики Египет", - сообщил Маркин.

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября прошлого года в результате теракта. Погибли все находившиеся на борту люди - 217 пассажиров и семь членов экипажа.

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Маркин, Владимир Иванович
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Крушение российского самолета в Египте
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