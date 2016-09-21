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Ульяновские следователи раскрыли убийство подростка 20-летней давности

Происшествия
21 сентября, 17:50 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших
Преступление было совершено в июне 1996 года, с тех пор обвиняемый находился в розыске и скрывался на территории других регионов России, проживая по поддельному паспорту
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УЛЬЯНОВСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области предъявило местному жителю обвинение в убийстве, совершенном 20 лет назад. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС старший помощник ведомства по связям со СМИ Александр Сорокин.

"Мужчина обвиняется по ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Преступление было совершено в июне 1996 года, с тех пор обвиняемый находился в розыске и скрывался на территории других регионов России, проживая по поддельному паспорту", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, мужчина и двое его родственников находились в лесном массиве в районе села Красный Яр Ульяновской области в состоянии алкогольного опьянения. Они избили 15-летнего подростка лопатой по голове, а затем сбросили его в канаву и закопали.

На данный момент обвиняемый арестован, соучастники преступления находятся в розыске. Обстоятельства убийства продолжают устанавливаться.

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