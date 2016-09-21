Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России разбился в Подмосковье.

"Во время проведения учебно-тренировочного полета по отработке технологии спасения в особо сложных условиях в Люберецком районе потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

На борту находились три члена экипажа. "Их судьба устанавливается", - сказал представитель ведомства.

Между тем источник в правоохранительных органах региона сообщил, что все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Также, по его информации, на борту находился начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС. "По предварительным данным, одним из членов экипажа был начальник Жуковского АСЦ МЧС России Роман Фролов", - сказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые тушат пожар. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Также поступают сообщения о том, что очевидцы заявили в экстренные службы о падении в Люберецком районе легкомоторного самолета.

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