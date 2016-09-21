Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье

Происшествия
21 сентября, 21:18 дата обновления: 21 сентября, 21:51 UTC+3
По предварительным данным, все находившиеся на борту люди погибли, в их числе начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России разбился в Подмосковье.

"Во время проведения учебно-тренировочного полета по отработке технологии спасения в особо сложных условиях в Люберецком районе потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Смотрите также
Вертолет Ми-8. Досье

На борту находились три члена экипажа. "Их судьба устанавливается", - сказал представитель ведомства.

Между тем источник в правоохранительных органах региона сообщил, что все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Также, по его информации, на борту находился начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС. "По предварительным данным, одним из членов экипажа был начальник Жуковского АСЦ МЧС России Роман Фролов", - сказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые тушат пожар. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

Также поступают сообщения о том, что очевидцы заявили в экстренные службы о падении в Люберецком районе легкомоторного самолета.

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2010-2015 годах. Хронология

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
2
"Яндекс.Такси" продолжит работу в штатном режиме, несмотря на забастовку таксистов
3
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
4
Порошенко настаивает на ограничении права вето постоянных членов СБ ООН
5
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
6
Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении легкого самолета в Подмосковье
7
СМИ: у берегов Египта затонуло судно с несколькими сотнями мигрантов
Темы дня
Реклама