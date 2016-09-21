Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье

Полиция вновь пресекла акцию протеста таксистов у офиса "Яндекс.Такси" в МосквеОбщество 21 сентября, 19:49
Почти 100 фильмов представят на первом Уральском фестивале российского киноНовости Урала 21 сентября, 18:39
Процесс отвода сил в Донбассе может быть приостановлен в случае нарушения "режима тишины"Международная панорама 21 сентября, 18:37
Лишенный статуса: резонансные дела Игоря ТруноваОбщество 21 сентября, 18:13
Керри: удар коалиции по войскам Сирии был "ужасной случайностью"Международная панорама 21 сентября, 18:05
Москвичей просят приносить сухие дубовые листья в столичный зоопаркМосква 21 сентября, 16:55
Глеб Самойлов обжалует решение суда, разрешившего его брату исполнять 172 песни группыКультура 21 сентября, 16:54
"Норникель" удвоит перевозки через Мурманск, реконструирует причал за 1,5 млрд рублейТранспорт 21 сентября, 16:52
ЦСКА проиграл "Енисею" и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России разбился в Подмосковье.
"Во время проведения учебно-тренировочного полета по отработке технологии спасения в особо сложных условиях в Люберецком районе потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
На борту находились три члена экипажа. "Их судьба устанавливается", - сказал представитель ведомства.
Между тем источник в правоохранительных органах региона сообщил, что все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Также, по его информации, на борту находился начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС. "По предварительным данным, одним из членов экипажа был начальник Жуковского АСЦ МЧС России Роман Фролов", - сказал источник.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые тушат пожар. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Также поступают сообщения о том, что очевидцы заявили в экстренные службы о падении в Люберецком районе легкомоторного самолета.
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2010-2015 годах. Хронология