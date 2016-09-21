Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении легкого самолета в Подмосковье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию о падении легкомоторного самолёта в Люберецком районе Московской области.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицией и экстренными службами в настоящее время проверяется информация о падении небольшого легкомоторного самолёта в Люберецком районе Подмосковья", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время ТАСС не располагает официальной информацией.