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Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении легкого самолета в Подмосковье

Происшествия
21 сентября, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
В настоящее время ТАСС не располагает официальной информацией о происшествии
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию о падении легкомоторного самолёта в Люберецком районе Московской области.

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Об этом  ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицией и экстренными службами в настоящее время проверяется информация о падении небольшого легкомоторного самолёта в Люберецком районе Подмосковья", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время ТАСС не располагает официальной информацией.

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