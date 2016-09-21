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СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье

Происшествия
21 сентября, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту крушения вертолета Ми-8 МЧС России у населенного пункта Лыткарино. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Татьяна Морозова.

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По факту крушения "следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", отметила Морозова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

В правоохранительных органах региона ТАСС ранее сообщили, что возникший после падения вертолета пожар ликвидирован, на месте обнаружены тела троих погибших членов экипажа - всех находившихся на борту.

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