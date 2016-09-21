СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту крушения вертолета Ми-8 МЧС России у населенного пункта Лыткарино. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Татьяна Морозова.

По факту крушения "следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", отметила Морозова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

В правоохранительных органах региона ТАСС ранее сообщили, что возникший после падения вертолета пожар ликвидирован, на месте обнаружены тела троих погибших членов экипажа - всех находившихся на борту.

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