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"Черные ящики" обнаружены на месте крушения вертолёта Ми-8 в Подмосковье

Происшествия
21 сентября, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Бортовые самописцы будут переданы специалистам МАК для расшифровки
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бортовые самописцы разбившегося в Подмосковье вертолета Ми-8 МЧС России обнаружены на месте крушения. Как сообщили ТАСС в пресс- службе МЧС, сейчас их достают спасатели.

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"Один "черный ящик" находится в хвосте, второй - в кабине вертолета. Сейчас извлекают спасатели", - сказал представитель ведомства, уточнив, что бортовые самописцы будут переданы специалистам МАК для расшифровки.

По данным МЧС, в результате крушения погибли три члена экипажа.

По факту авиакатастрофы проводится расследование.

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