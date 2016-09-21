"Черные ящики" обнаружены на месте крушения вертолёта Ми-8 в Подмосковье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бортовые самописцы разбившегося в Подмосковье вертолета Ми-8 МЧС России обнаружены на месте крушения. Как сообщили ТАСС в пресс- службе МЧС, сейчас их достают спасатели.

"Один "черный ящик" находится в хвосте, второй - в кабине вертолета. Сейчас извлекают спасатели", - сказал представитель ведомства, уточнив, что бортовые самописцы будут переданы специалистам МАК для расшифровки.

По данным МЧС, в результате крушения погибли три члена экипажа.

По факту авиакатастрофы проводится расследование.