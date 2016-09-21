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Три подразделения МЧС переведены в режим ЧС после крушения вертолета в Подмосковье

Происшествия
21 сентября, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
В режим ЧС переведены главное управление МЧС по Московской области, Центральный региональный центр МЧС и Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Три подразделения МЧС переведены в режим "чрезвычайной ситуации" после крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Центральном региональном центре МЧС.

"В связи с крушением Ми-8 в режим ЧС переведены главное управление МЧС по Московской области, Центральный региональный центр МЧС и Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС, которому принадлежал упавший вертолет", - сказал собеседник агентства.

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2010-2015 годах. Хронология

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