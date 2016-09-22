Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой до 4,6 произошло в Черном море у берегов Сочи. Об этом сообщили ТАСС в сейсмостанции Сочи.

"Подземный толчок был зафиксирован на глубине 10 км в 22:27 мск, эпицентр находился в море в 57 км от Сухума", - рассказал представитель сейсмической станции.

Информация о пострадавших и разрушениях в МЧС не поступала.