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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи

Происшествия
22 сентября, 0:57 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, сентября. /ТАСС
Информация о пострадавших и разрушениях в МЧС не поступала
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СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой до 4,6 произошло в Черном море у берегов Сочи. Об этом  сообщили ТАСС в сейсмостанции Сочи.

"Подземный толчок был зафиксирован на глубине 10 км в 22:27 мск, эпицентр находился в море в 57 км от Сухума", - рассказал представитель сейсмической станции.

Информация о пострадавших и разрушениях в МЧС не поступала.

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