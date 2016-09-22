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СМИ: почти вся территория Пуэрто-Рико осталась без электроэнергии

Происшествия
22 сентября, 1:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Начатые ремонтно-восстановительные работы в районе подстанции на юге острова осложняются плохими погодными условиями
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ВАШИНГТОН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Почти вся территория Пуэрто-Рико осталась в среду вечером без электроэнергии из-за пожара на одной из крупных подстанций на юге острова, где проживает большая часть населения. Об этом сообщает агентство AP.

Начаты ремонтно-восстановительные работы. Они осложняются тем, что в районе подстанции сейчас бушуют сильные бури.

Как рассказала корреспондент ТАСС бывший почетный консул РФ в Пуэрто-Рико, а ныне президент общественного Российско- пуэрториканского фонда Анастасия Кицул, в столице островной территории Сан-Хуане и погода, и обстановка в настоящее время совершенно нормальные. Во многих учреждениях и организациях имеются резервные источники электроэнергии, которые сейчас задействованы. Данных о том, что ЧП причинило какой-либо ущерб россиянам, проживающим на острове, нет.

По словам Кицул, из-за отключения электроэнергии большинство пуэрториканцев "раньше обычного завершили рабочий день и разъехались по домам".

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