Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на 8 км

Происшествия
22 сентября, 2:43 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Выброс пепла прекратился, однако по склонам вулкана продолжают стекать шесть лавовых потоков
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевской на Камчатке, выбросил пепел на 8 км над уровнем моря. Событие было зафиксировано в 7:15 местного времени (22:15 мск), сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Галерея
30 фото

Вулканы, пляжи и Красная книга: туристический потенциал Дальнего Востока

"Вулкан Ключевской выбросил пепел на 8 км над уровнем моря. Это событие можно было наблюдать из поселка Ключи, который расположен в 30 км от подножия. Шлейф ветром отнесло на юго-восток", - сказал собеседник ТАСС. Протяженность шлейфа составила около 40 км.

Сейчас выброс пепла прекратился, и на вулкане фиксируется парогазовая деятельность на высоту до 1 км над кратером. По склонам исполина продолжают стекать шесть лавовых потоков. Населенным пунктам они не угрожают.

Повышенную активность сейчас сохраняет еще один вулкан на Камчатке - Шивелуч. Геофизики сообщают, что минувшей ночью на нем было заметно свечение. "В темное время суток над кратером Шивелуча зафиксировано свечение, которое исходит от раскаленной лавы и газов. Извержение вулкана продолжается", - сказал ученый.

Кроме того, как сообщили ТАСС в Ключевской вулканологической станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, установлено, что во время выбросов пепла в конце прошлой недели по руслу реки Байдарной сошел пирокластический поток, перенесший значительное количество горячего шлака и пепла. Протяженность потока составила 10 км, температура на его поверхности достигала 30 градусов Цельсия, а на глубине 15 см - около 100 градусов Цельсия.

Ключевской (4 750 м) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Нынешнее извержение идет с апреля 2016 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, он находится в 30 км от подножия. Вулкан Шивелуч (3283 м) - самый северный действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Расстояние от Шивелуча до города Петропавловска- Камчатского - 440 км, до посёлка Ключи - 47 км, Крутоберегово - 98 км, Усть-Камчатска - 87 км.

Смотрите также

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км
Шестой лавовый поток появился на Ключевском вулкане на Камчатке
Вулкан Ключевской произвел выбросы пепла на восемь и 11 км

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE
2
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
3
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
4
Инженеру-конструктору "Швабе" вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"
5
Победа над финнами выведет Сборную России в полуфинал Кубка мира по хоккею
6
Роскомос намерен арендовать часть территории КНР в районе падения частей ракет
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама