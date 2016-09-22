Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на 8 км

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевской на Камчатке, выбросил пепел на 8 км над уровнем моря. Событие было зафиксировано в 7:15 местного времени (22:15 мск), сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Вулкан Ключевской выбросил пепел на 8 км над уровнем моря. Это событие можно было наблюдать из поселка Ключи, который расположен в 30 км от подножия. Шлейф ветром отнесло на юго-восток", - сказал собеседник ТАСС. Протяженность шлейфа составила около 40 км.
Сейчас выброс пепла прекратился, и на вулкане фиксируется парогазовая деятельность на высоту до 1 км над кратером. По склонам исполина продолжают стекать шесть лавовых потоков. Населенным пунктам они не угрожают.
Повышенную активность сейчас сохраняет еще один вулкан на Камчатке - Шивелуч. Геофизики сообщают, что минувшей ночью на нем было заметно свечение. "В темное время суток над кратером Шивелуча зафиксировано свечение, которое исходит от раскаленной лавы и газов. Извержение вулкана продолжается", - сказал ученый.
Кроме того, как сообщили ТАСС в Ключевской вулканологической станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, установлено, что во время выбросов пепла в конце прошлой недели по руслу реки Байдарной сошел пирокластический поток, перенесший значительное количество горячего шлака и пепла. Протяженность потока составила 10 км, температура на его поверхности достигала 30 градусов Цельсия, а на глубине 15 см - около 100 градусов Цельсия.
Ключевской (4 750 м) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Нынешнее извержение идет с апреля 2016 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, он находится в 30 км от подножия. Вулкан Шивелуч (3283 м) - самый северный действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Расстояние от Шивелуча до города Петропавловска- Камчатского - 440 км, до посёлка Ключи - 47 км, Крутоберегово - 98 км, Усть-Камчатска - 87 км.