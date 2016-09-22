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Источник: состояние "черных ящиков" разбившегося в Подмосковье Ми-8 удовлетворительное

Происшествия
22 сентября, 1:29 UTC+3
Вскрытие и расшифровка бортовых самописцев будут проводиться в Межгосударственном авиационном комитете
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© Станислав Красильников/ТАСС

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Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бортовые самописцы вертолета Ми-8 МЧС России, потерпевшего крушение в Подмосковье, находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"По первоначальной оценке, состояние "черных ящиков" оценивается как нормальное, удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что их вскрытие и расшифровка будут проводиться в Межгосударственном авиационном комитете.

По информации МЧС, вертолет Ми-8 МЧС России потерпел крушение 21 сентября вечером в Люберецком районе Подмосковья во время проведения учебно-тренировочного полета по отработке технологии спасения в особо сложных условиях. Погибли трое членов экипажа, в том числе начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС  Роман Фролов.

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