Источник: состояние "черных ящиков" разбившегося в Подмосковье Ми-8 удовлетворительное

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бортовые самописцы вертолета Ми-8 МЧС России, потерпевшего крушение в Подмосковье, находятся в удовлетворительном состоянии.
Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.
"По первоначальной оценке, состояние "черных ящиков" оценивается как нормальное, удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что их вскрытие и расшифровка будут проводиться в Межгосударственном авиационном комитете.
По информации МЧС, вертолет Ми-8 МЧС России потерпел крушение 21 сентября вечером в Люберецком районе Подмосковья во время проведения учебно-тренировочного полета по отработке технологии спасения в особо сложных условиях. Погибли трое членов экипажа, в том числе начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС Роман Фролов.
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