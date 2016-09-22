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МЧС: потерпевшим крушение в Подмосковье Ми-8 управлял опытнейший экипаж

Происшествия
22 сентября, 1:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС
В ведомстве сообщили, что все члены экипажа неоднократно принимали участие в тяжелейших спасательных операциях
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© Фото из архива ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вертолетом Ми-8 МЧС России, потерпевшим крушение в Подмосковье, управлял опытнейший экипаж. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"На борту вертолета находились командир экипажа, начальник Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС 38-летний Роман Фролов, второй пилот, его заместитель 42-летний Дмитрий Арсентьев, борт-инженер 32-летний Максим Филиппов. Все они неоднократно принимали участие в тяжелейших спасательных операциях", - сказал собеседник агентства.

Роман Фролов в разные годы был командиром тяжелого вертолета Ми-26. Будучи на службе во Владимирском авиаотряде МЧС, в 2010 году, когда Центральную Россию охватили крупнейшие в истории лесные пожары, на вертолете Ми-26 он тушил их в Нижегородской, Владимирской и Московской областях - в тех регионах, где ситуация была практически критической. "Он защитил от огня сотни жилых домов, тысячу людей", - рассказали в МЧС.

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В 2011 году Фролов ликвидировал пожары в Архангельской области, Красноярском крае и Сербии. "За высокий профессионализм, мужество и отвагу он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", - сообщил представитель ведомства.

Его заместитель Дмитрий Арсентьев в МЧС с 1994 года. И с этого же времени он за штурвалом Ми-8. Арсентьев был одним из первых, кто тушил пожары на вертолете Ми-8, оборудованном водосливным устройством. "Помимо тушения крупных пожаров в разных регионах страны, он также участвовал в спасательных операциях в Охотском и Японском морях, а также в затопленном Ленске в 2001 году", - рассказали в МЧС. Арсентьев эвакуировал пострадавших, доставлял гуманитарную помощь, перевозил спасателей.

МЧС России выражает глубокие соболезнования семьям погибших.

"Это страшная трагедия для авиации МЧС России, для их родных и близких. Ушли большие профессионалы, те, чьим призванием было спасение человеческих жизней", - добавили в МЧС.

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