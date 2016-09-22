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В Мексике семь человек погибли при столкновении пикапа с грузовиком

Происшествия
22 сентября, 2:43 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Еще 13 человек получили травмы. Причина трагедии пока остается неизвестной
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МЕХИКО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Семь человек в среду стали жертвами столкновения грузовика с внедорожником в штате Чьяпас на юге Мексики, еще 13 получили травмы. Как сообщили представители властей, трагедия произошла в центральной части региона.

Шесть человек, в том числе пять пассажиров грузовика, погибли на месте, еще один скончался в больнице. Причина трагедии пока остается неизвестной. Правоохранительные органы приступили к установлению обстоятельств случившегося.

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