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Пострадавшие от паводка районы Приморья практически освободились от воды

Происшествия
22 сентября, 3:42 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Основные силы спасателей сосредоточены на проведении восстановительных работ и обеспечении пострадавшего населения всем необходимым
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Последствия тайфуна "Лайонрок" на реке Киевка

Последствия тайфуна "Лайонрок" на реке Киевка

© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Населенные пункты Приморья, пострадавшие от паводка, уже практически полностью освободились от воды. Остаются подтопленными только 9 жилых домов и 52 подворья, сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС (ДВРЦ).

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"По состоянию на утро 22 сентября остаются подтопленными девять жилых домов в Дальнереченском городском округе и Красноармейском районе. Кроме этого, 52 приусадебных участка остаются в зоне подтопления. За сутки от воды освободились 29 жилых домов и 51 приусадебный участок", - отметили в ведомстве.

Основные силы спасателей сосредоточены на проведении восстановительных работ и обеспечении пострадавшего населения всем необходимым. Спасатели оказывают адресную помощь населению. "За сутки силами МЧС России были очищены от мусора и разобраны завалы в 590 подворьях, откачена вода из 346 помещений. Также проводилась просушка семи домов, проведена очистка русла реки Аввакумовка Ольгинского района от деревьев, мусора, продолжается работа по укреплению береговых линий", - уточнили корреспонденту ТАСС в ДВРЦ.

Для ликвидации последствий прохождения циклона на территории края развернута группировка сил и средств в составе почти 19 тыс. человек и свыше 1,5 единиц техники.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявили режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

Всего в результате паводка подтоплению подверглись 170 населенных пунктов в 25 районах края, это почти 6 тыс. домов. По предварительным итогам работы оценочных специальных комиссий, в Приморье уже 254 дома признаны непригодными для проживания, еще 478 домов - аварийными. Заявления об ущербе подали более 31 тыс. человек. Ущерб экономике до сих пор подсчитывается, но, по предварительной оценке, он может составить несколько миллиардов рублей.

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