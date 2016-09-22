Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агрессивного медведя застрелили у школы в амурском поселке

Происшествия
22 сентября, 4:51 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 22, сентября. /ТАСС
Сотрудник Хинганского заповедника, который осмотрел убитого медведя, сообщил ТАСС, что это был очень старый, больной самец
Материал из 1 страницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Полицейский сегодня застрелил дикого и агрессивного медведя, который забрел в поселок Архара Амурской области и пришел к местной школе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Смотрите также
Медведь ранил охотника в поселке на севере Красноярского края

"Около 07:00 местного времени (01:00 мск) в полицию поступило сообщение о том, что на территории школы в поселке Архара находится медведь. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Они пытались отогнать хищника в лес, но животное стало вести себя агрессивно, кидаться на людей. Тогда участковый применил личное зарегистрированное оружие для защиты граждан от нападения опасного зверя", - сказали в ведомстве.

Сотрудник Хинганского заповедника Вячеслав Кастрикин, который осмотрел убитого медведя, сообщил ТАСС, что это был очень старый, больной самец. "У него практически истерлись зубы, поэтому жевать ими он почти не мог и был очень худой. В природе бы хищник еще долго не прожил", - отметил Кастрикин.

За последнее время это не первый случай выхода медведей к людям в Приамурье. Ранее в сентябре хищник напал на мужчину, который красил леерные ограждения на дороге между двумя селами в Амурской области. Рабочий получил травмы головы, лица, груди.

Поселок Архара расположен в 230 км к юго-востоку от Благовещенска, на правобережье реки Архары. Здесь живут около девяти тысяч человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МГУ имени Ломоносова упал на 27 строчек в международном рейтинге THE
2
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
3
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
4
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
5
СМИ: премьер Японии заверил США, что сохранит санкции в отношении России
6
В центре Москвы полиция пресекла акцию протеста таксистов
7
Инженеру-конструктору "Швабе" вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"
Темы дня
Реклама