Агрессивного медведя застрелили у школы в амурском поселке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Полицейский сегодня застрелил дикого и агрессивного медведя, который забрел в поселок Архара Амурской области и пришел к местной школе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Около 07:00 местного времени (01:00 мск) в полицию поступило сообщение о том, что на территории школы в поселке Архара находится медведь. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Они пытались отогнать хищника в лес, но животное стало вести себя агрессивно, кидаться на людей. Тогда участковый применил личное зарегистрированное оружие для защиты граждан от нападения опасного зверя", - сказали в ведомстве.

Сотрудник Хинганского заповедника Вячеслав Кастрикин, который осмотрел убитого медведя, сообщил ТАСС, что это был очень старый, больной самец. "У него практически истерлись зубы, поэтому жевать ими он почти не мог и был очень худой. В природе бы хищник еще долго не прожил", - отметил Кастрикин.

За последнее время это не первый случай выхода медведей к людям в Приамурье. Ранее в сентябре хищник напал на мужчину, который красил леерные ограждения на дороге между двумя селами в Амурской области. Рабочий получил травмы головы, лица, груди.

Поселок Архара расположен в 230 км к юго-востоку от Благовещенска, на правобережье реки Архары. Здесь живут около девяти тысяч человек.