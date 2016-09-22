Обвиняемые в нападении на журналиста "России 1" не признали свою вину

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Обвиняемые в нападении на журналиста телеканала "Россия 1" Павла Брыкина во Владивостоке не признали свою вину. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина по итогам состоявшегося 21 сентября заседания Фрунзенского районного суда.

"После того, как прокурор огласил обвинительное заключение, подсудимые высказали свое отношение к предъявленным обвинениям. Свою вину они не признали", - сказала представитель прокуратуры.

Также суд рассмотрел порядок рассмотрения доказательств обвинения. Поскольку потерпевший Павел Брыкин не может лично присутствовать в суде, принято решение провести его допрос дистанционно с помощью видеоконференции.

Следующее заседание суда назначено на середину октября.

7 июня во Владивостоке журналист телеканала "Россия-1" Павел Брыкин был избит при подготовке сюжета об арестованном мэре Владивостока Игоре Пушкареве. Фигуранты дела, сотрудники охраны ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод" Олег Фецыч и Антон Таюрский, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом"). В качестве меры пресечения в отношении обвиняемых избрано содержание под домашним арестом до середины декабря этого года.

Мэр Владивостока обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По возбужденному против него уголовному делу проходят директор предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, а также брат арестованного мэра Андрей Пушкарев.