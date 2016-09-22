СМИ: пассажирский Boeing-737 совершил аварийную посадку в Индонезии

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СИНГАПУР, 22 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту города Макасар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Как сообщает новостной портал Detik, в результате инцидента никто не пострадал.
По предварительной информации, примерно через 30 минут после вылета из города Амбон (провинция Малуку) у лайнера Boeing-737 отказал двигатель. Командир принял решение об экстренной посадке в близлежащем аэропорту.
В настоящее время все находившиеся на борту пассажиры благополучно покинули самолет. Начато расследование инцидента.