СМИ: пассажирский Boeing-737 совершил аварийную посадку в Индонезии

СИНГАПУР, 22 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту города Макасар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Как сообщает новостной портал Detik, в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, примерно через 30 минут после вылета из города Амбон (провинция Малуку) у лайнера Boeing-737 отказал двигатель. Командир принял решение об экстренной посадке в близлежащем аэропорту.

В настоящее время все находившиеся на борту пассажиры благополучно покинули самолет. Начато расследование инцидента.