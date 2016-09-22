СМИ: в США возобновлена работа трубопровода Colonial Pipeline после аварии

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Компания Colonial Pipeline восстановила работу своего основного трубопровода после аварии в американском штате Алабама. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По ее данным, компания построила новый участок трубопровода длиной примерно в 150 метров, который огибает отрезок утечки и обеспечивает быстрый поток топлива. Проведение ремонтных работ не раз срывалось из-за опасных паров бензина и бензола, которые делали условия работы небезопасными для рабочих. Издание отмечает, что восстановление запасов на юго-востоке страны может занять более недели.

Трубопровод проложен от города Хьюстон (штат Техас) в Нью-Йорк (одноименный штат). Авария произошла 9 сентября в округе Шелби (штат Алабама). В результате в землю вылилось более 946 тысяч кубометров горючего.