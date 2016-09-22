Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в США возобновлена работа трубопровода Colonial Pipeline после аварии

Происшествия
22 сентября, 6:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, сентября. /ТАСС
Компания построила новый участок трубопровода длиной примерно в 150 метров, который огибает отрезок утечки и обеспечивает быстрый поток топлив
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Компания Colonial Pipeline восстановила работу своего основного трубопровода после аварии в американском штате Алабама. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

По ее данным, компания построила новый участок трубопровода длиной примерно в 150 метров, который огибает отрезок утечки и обеспечивает быстрый поток топлива. Проведение ремонтных работ не раз срывалось из-за опасных паров бензина и бензола, которые делали условия работы небезопасными для рабочих. Издание отмечает, что восстановление запасов на юго-востоке страны может занять более недели.

Трубопровод проложен от города Хьюстон (штат Техас) в Нью-Йорк (одноименный штат). Авария произошла 9 сентября в округе Шелби (штат Алабама). В результате в землю вылилось более 946 тысяч кубометров горючего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE
2
Губернатор Северной Каролины объявил чрезвычайное положение в городе Шарлотт
3
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи
4
Кросби: хоккеисты РФ и Канады будут волноваться перед возможной очной встречей
5
Порошенко отрицает, что Трамп отказал ему во встрече в Нью-Йорке
6
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
7
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
Темы дня
Реклама