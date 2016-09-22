Источник: полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе в Чите

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ЧИТА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудник полиции сбил в результате ДТП второклассника, который выбежал на пешеходный переход в Чите. В УМВД по Забайкальскому краю проводится служебная проверка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"ДТП произошло накануне на перекрестке в Центральном районе Читы. На пешеходный переход выбежал ученик второго класса. С ушибом грудной клетки его доставили в больницу, откуда позже отпустили после оказания необходимой помощи", - сказал собеседник агентства.
По результатам служебной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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