Источник: полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе в Чите

ЧИТА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудник полиции сбил в результате ДТП второклассника, который выбежал на пешеходный переход в Чите. В УМВД по Забайкальскому краю проводится служебная проверка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло накануне на перекрестке в Центральном районе Читы. На пешеходный переход выбежал ученик второго класса. С ушибом грудной клетки его доставили в больницу, откуда позже отпустили после оказания необходимой помощи", - сказал собеседник агентства.

По результатам служебной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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