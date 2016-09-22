Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе в Чите

Происшествия
22 сентября, 6:29 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
С ушибом грудной клетки пострадавшего доставили в больницу, откуда позже отпустили после оказания необходимой помощи
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудник полиции сбил в результате ДТП второклассника, который выбежал на пешеходный переход в Чите. В УМВД по Забайкальскому краю проводится служебная проверка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло накануне на перекрестке в Центральном районе Читы. На пешеходный переход выбежал ученик второго класса. С ушибом грудной клетки его доставили в больницу, откуда позже отпустили после оказания необходимой помощи", - сказал собеседник агентства.

По результатам служебной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE
2
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи
3
Губернатор Северной Каролины объявил чрезвычайное положение в городе Шарлотт
4
Порошенко отрицает, что Трамп отказал ему во встрече в Нью-Йорке
5
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
6
Кросби: хоккеисты РФ и Канады будут волноваться перед возможной очной встречей
7
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
Темы дня
Реклама