В Сингапуре задержаны мужчина и женщина, проникшие в местный аэропорт для покупки iPhone 7

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СИНГАПУР, 22 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Полиция Сингапура задержала мужчину и женщину, которые, подделав посадочные талоны на самолет, проникли в транзитную зону аэропорта Чанги, где попытались купить новые iPhone 7 в магазине беспошлинной торговли. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении правоохранительных органов.
Как отметили в полиции, "16 сентября подозреваемые по поддельным документам проникли на территорию аэропорта, не намереваясь покинуть пределы Сингапура". Их целью было приобретение телефонов, старт продаж которых в Сингапуре пришелся именно на этот день. "Транзитная зона относится к числу охраняемых мест, за нарушение установленных правил грозит уголовное преследование", - отметили в полиции. Задержанным грозит до двух лет лишения свободы, а также штраф в размере 1 тыс. сингапурских долларов ($739).
В полиции также отметили, что с начала года были задержаны 15 человек за подобные правонарушения.
Одним из громких дел стал арест в начале месяца гражданина Малайзии, который провел 18 суток в транзитной зоне аэропорта Чанги, ночуя в бизнес-залах, предъявляя для этого фальшивые посадочные талоны.