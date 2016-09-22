СМИ: шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Китае

ПЕКИН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Шесть человек погибли, еще 28 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком в центральной китайской провинции Хэнань. Об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

Инцидент произошел в четверг утром в городе Шанцю.

На месте ЧП работают врачи и спасатели. Начато расследование происшествия.