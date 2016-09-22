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СМИ: шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Китае

Происшествия
22 сентября, 7:40 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
На месте ЧП работают врачи и спасатели, начато расследование инцидента
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ПЕКИН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Шесть человек погибли, еще 28 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком в центральной китайской провинции Хэнань. Об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

Инцидент произошел в четверг утром в городе Шанцю.

На месте ЧП работают врачи и спасатели. Начато расследование происшествия.

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