Возбуждено уголовное дело против сотрудника Росреестра в Югре по халатности на 20 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника Нефтеюганского отдела Росреестра (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), чья халатность, по версии следствия, принесла ущерб бюджету в размере 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс- службе управления СК РФ по округу.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", - говорится в сообщении ведомства.

В 2014 году директор одной из коммерческих организаций обратился в Нефтеюганский отдел Росреестра с заявлением о прекращении обременения на объект недвижимости - здания, на которое ранее налоговыми органами был наложен запрет на отчуждение. "В ходе рассмотрения данного заявления подозреваемый, занимая должность специалиста-эксперта, не обеспечил надлежащее проведение правовой экспертизы заявления и передал документы оператору для снятия запрета. Впоследствии здание было продано, в связи с чем налоговые органы не смогли взыскать в бюджет государства недоимку по налогу на сумму около 20 миллионов рублей", - уточнили в СК.