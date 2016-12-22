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Источник: на ювелирном заводе "Адамас" в Москве проводятся обыски

Происшествия
22 декабря, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
По его словам, выемка документов и другие следственные действия, вероятно, связаны с расследованием дела о неуплате налогов
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски на московском ювелирном заводе "Адамас". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

"В настоящее время на заводе "Адамас" на северо-востоке столицы проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства. По его словам, выемка документов и другие следственные действия, вероятно, связаны с расследованием дела о неуплате налогов.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

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