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Шестеро детей остались сиротами из-за отравления родителей суррогатом в Иркутске

Происшествия
22 декабря, 13:55 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 22, декабря. /ТАСС
Четверо из этих детей жили в приемных семьях или находились на воспитании опекунов
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ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Шестеро детей потеряли родителей при массовом отравлении суррогатными спиротосодержащими средствами в Иркутске, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

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© Елена Нагорных/ТАСС, архив
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"По предварительной информации, в связи с массовыми отравлениями граждан в Иркутске суррогатом алкогольных напитков сиротами остались 6 детей", - сказали в пресс-службе со ссылкой на замминистра опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макарова.

Он уточнил, что четверо из этих детей жили в приемных семьях или находились на воспитании опекунов. Родственники одного ребенка, находящегося сейчас в приюте, уже выразили желание взять его в семью. "Еще один ребенок, потерявший при массовом отравлении граждан свою маму, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку", - отметили в пресс-службе.

"По поручению губернатора министерство также прорабатывает вопрос оказания помощи в погребении погибших в результате отравления спиртосодержащей жидкостью в рамках мероприятий государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014-2018 годы»" - добавили в пресс-службе. Ранее сегодня на заседании комиссии по ЧС представитель городской администрации проинформировал, что родственники погибших от отравления смогут после захоронения получить от города единовременную компенсацию в размере 15 тыс. 717 рублей.

По последним данным Минздрава региона, из 118 пострадавших от отравления спиртосодержащими напитками в Иркутске погибли 72 человека. В шести больницах Иркутска сейчас находятся 33 отравившихся.

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