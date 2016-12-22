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Вице-премьер Пермского края доставлен на допрос в УФСБ

Происшествия
22 декабря, 15:21 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Алла Михеенко
Олег Демченко выступает в качестве свидетеля по одному из громких уголовных дел, пояснили в ФСБ
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ПЕРМЬ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят допрос вице-премьера края Олега Демченко, ответственного за взаимодействие исполнительных органов власти региона с правительством РФ. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

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"Олег Демченко выступает в качестве свидетеля по одному из громких уголовных дел", - пояснили в ФСБ. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Демченко вызван свидетелем в связи с уголовным делом министра транспорта региона Алмаза Закиева.

Уголовное дело в отношении Закиева было возбуждено УФСБ по Пермскому краю 24 октября по статье "Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ". По версии следствия, министр лоббировал интересы коммерческой структуры при проведении аукциона на выполнение строительных работ обхода Чусового. Постановлением главы краевого правительства Геннадия Тушнолобова Закиев отстранен от должности на время следствия.

Олег Демченко, работавший гендиректором корпорации "Урал промышленный - Урал Полярный", а также заместителем гендиректора по развитию и стратегии "РАО ЭС Востока", в июне 2012 года был приглашен губернатором Виктором Басаргиным в Пермь. Здесь он возглавил блок по природопользованию и инфраструктуре в правительстве Пермского края и был назначен вице-премьером по природопользованию и инфраструктуре правительства Пермского края.

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