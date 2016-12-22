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Суд оставил главу РАО Федотова под арестом до 17 февраля

Происшествия
22 декабря, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Как считает следствие, Сергей Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил до середины февраля срок ареста главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

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"Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив Федотову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 февраля 2017 года", - сказала она.

Федотов был задержан 28 июня, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы. Как считает следствие, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации.

По информации полиции, нанесенный РАО ущерб превышает 500 млн рублей. Однако адвокат Федотова утверждает, что, согласно материалам дела, сумма ущерба, вменяемая его подзащитному, составляет 297 млн рублей.

Дело главы РАО расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве. Срок следствия по делу установлен до 17 февраля 2017 года.

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