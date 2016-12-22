В Пензе ветеринары не смогли спасти крокодила, найденного в мусорном контейнере

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ПЕНЗА, 22 декабря./ТАСС/. Ветеринары не смогли спасти крокодила, обнаруженного местными жителями в мусорном контейнере в Пензе, рассказал журналистам заместитель директора пензенского зоопарка Сергей Зубцов.
"В ветеринарную службу зоопарка еле живого очкового каймана доставили спасатели. К сожалению, крокодил слишком долго пробыл на морозе, спасти его не удалось", - сказал Зубцов.
В спасательную службу МЧС каймана привезли горожане, обнаружившие его в мусорном контейнере на улице Карпинского.
Сотрудник пресс-службы УМВД по Пензенской области Сергей Поплевин пояснил, что установить хозяев крокодила и наказать их не представляется возможным. "Кроме того, к нам не поступало письменных обращений от граждан по данному факту", - уточнил он.
Это не первый случай, когда в Пензе обнаруживается редкая рептилия. В июле 2008 года из коттеджа в центре Пензы дважды за месяц сбегал крокодил.