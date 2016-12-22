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Заседание суда по делу Урлашова отложили из-за его плохого самочувствия

Происшествия
22 декабря, 15:39 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Серов
Следующее заседание назначено на пятницу
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Серов/. Заседание судебной коллегии Ярославского облсуда, рассматривающей жалобу на приговор осужденному за взятку и временно отстраненному от должности мэра Ярославля Евгения Урлашова, перенесено из-за его плохого самочувствия. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщила адвокат Урлашова Ксения Карпинская.

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"Заседание суда отложено, Евгению Робертовичу плохо. СИЗО предоставило суду заключение о том, что он (Урлашов) не может сейчас участвовать в процессе", - сказала адвокат. "Следующее заседание суда назначено на завтра в 10:00 мск", - добавила Карпинская.

Как ранее сообщал ТАСС, Урлашов в четверг во время судебного заседания по апелляционной жалобе на его приговор в Ярославском областном суде запросил медицинскую помощь. Заседание суда было прервано, а связь с СИЗО, где находится Урлашов, отключена.

Коллегия Ярославского областного суда начала рассмотрение жалобы на ранее вынесенный Урлашову приговор 21 декабря. В августе 2016 года Кировский райсуд Ярославля признал его виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, а бывшего советника Алексея Лопатина - к 7 годам колонии. Свою вину осужденные не признают.

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Дело Урлашова

Урлашов, избранный мэром Ярославля в 2012 году, был задержан в ночь на 3 июля 2013 года. Как установило следствие, градоначальник, его заместитель Дмитрий Донсков, а также советник Алексей Лопатин требовали 18 млн рублей от директора компании "Радострой" Сергея Шмелева, которая выполняла работы по содержанию дорог Ярославля.

Еще одну взятку в размере 17 млн рублей Урлашов получил от гендиректора "Ярдостроя" Эдуарда Авдаляна. Деньги требовались для содействия в принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций "Городского дорожного управления".

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