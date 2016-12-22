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Экс-глава Роспечати оштрафован на 100 тыс. рублей за призывы к экстремизму

Происшествия
22 декабря, 15:34 UTC+3
В книге Бориса Миронова "Битва с игом иудейским" экспертиза установила "призыв к вооруженному восстанию, дискриминационным действиям по отношению к евреям и совершению насильственных действий"
Материал из 1 страницы
Борис Миронов

Борис Миронов

© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы оштрафовал бывшего главу Роспечати Бориса Миронова на 100 тыс. рублей, признав его виновным в призывах к экстремизму, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил признать Миронова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - огласил приговор судья.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило для него штраф в размере 150 тыс. рублей. Миронов свою вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала книга Миронова "Битва с игом иудейским", которую издательство "Алгоритм" выпустило тиражом около двух тысяч экземпляров. Как установила лингвистическая экспертиза, в рукописи Миронова содержится "призыв к вооруженному восстанию, дискриминационным действиям по отношению к евреям и совершению насильственных действий по отношению к ним".

Защита Миронова заявила, что будет обжаловать решение суда. "Обвинение основано на доносе свидетеля, а эксперты лишь подтвердили это. Не удалось выяснить, кто эти эксперты, книгу больше никто в руки не брал. Мы обжалуем это решение", - сказал адвокат.

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