Экс-глава Роспечати оштрафован на 100 тыс. рублей за призывы к экстремизму

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы оштрафовал бывшего главу Роспечати Бориса Миронова на 100 тыс. рублей, признав его виновным в призывах к экстремизму, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Миронова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - огласил приговор судья.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило для него штраф в размере 150 тыс. рублей. Миронов свою вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала книга Миронова "Битва с игом иудейским", которую издательство "Алгоритм" выпустило тиражом около двух тысяч экземпляров. Как установила лингвистическая экспертиза, в рукописи Миронова содержится "призыв к вооруженному восстанию, дискриминационным действиям по отношению к евреям и совершению насильственных действий по отношению к ним".

Защита Миронова заявила, что будет обжаловать решение суда. "Обвинение основано на доносе свидетеля, а эксперты лишь подтвердили это. Не удалось выяснить, кто эти эксперты, книгу больше никто в руки не брал. Мы обжалуем это решение", - сказал адвокат.