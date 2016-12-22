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В России могут ввести уголовную ответственность за повторную продажу суррогатного алкоголя

Происшествия
22 декабря, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Пакет поправок в полном объеме должен быть принят Госдумой в 1 квартале 2017 года
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подготовленный правительством РФ законопроект предусматривает уголовную ответственность за повторную продажу суррогатного алкоголя. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

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"Мы вносим (поправки) в Административный кодекс. Если торговая точка будет поймана с этим нарушением, то они будут обязаны выплатить штраф в размере около 15% годового оборота всей этой торговой точки, это существенный платеж - несколько миллионов рублей. Если они второй раз будут пойманы с этим же самым, то от двух до трех лет уголовной ответственности", - сказал он.

Как отметил Хлопонин, пакет поправок в полном объеме должен быть принят Госдумой в 1 квартале 2017 года.

В Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" с 17 по 21 декабря погибли свыше 60 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Темы
Отравления алкоголем Отравления суррогатным алкоголем в России Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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